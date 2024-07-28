5'inci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü

"İŞ GÜVENLİĞİ YASASINA UYMAYAN BİR TADİLAT"

Sorumluların cezalandırılması için davanın peşini bırakmayacaklarını kaydeden Öztürk'ün avukatı Sahra Düzgün Tucel ise, şunları söyledi:



"Talihsiz ve korkunç bir olay. Müvekkilimiz hala olayın travmasını üzerinden atabilmiş değil. Olayın taksiri aşan, olası kast seviyesinde bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Çünkü su deposunu tek bir iple bağlayarak 5'inci kattan aşağı indirmeye çalışmak, iş güvenliği yasasının hiçbir hükmüne uymadığı gibi düşebileceği de umursanmamış. Bu tadilatı yaptıran ve yapan firmanın hatta bina sakinlerinin de sorumluluğu olabileceği kanaatindeyiz. Olayla ilgisi olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunduk."