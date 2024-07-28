5'inci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
Mersin'de bir apartmanın önünde arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine, 5'inci kattan halatla taşınan 500 litrelik su deposu düştü. Olayı sıyrıklarla atlatan genç, suç duyurusunda bulundu.
Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 1401 Sokak üzerindeki oyun/eğlence işletmesinin sahibi Alparslan Öztürk'ün (19) üzerine, apartmanın önünde tanıdığıyla sohbet ettiği sırada çatıdan sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin su deposu düştü.