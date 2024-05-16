6-8 Ekim olayları nedir, ne zaman oldu? İşte Kobani olayları hakkında bilgiler
6-8 Ekim 2014’te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı. Bu gelişmenin ardından 6-8 Ekim olayları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 6-8 Ekim olayları nedir?
HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 9 yıl geçti. İşte, 6-8 Ekim olayları hakkında bilgiler...