6 ay önce emekli oldu bu işe başladı: Adeta çocuk gibi bakıyor
Bilecik'te 6 ay önce emekli olan ve küçükbaş hayvancılığa başlayan Emre Çelik ilk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli olduktan sonra hayvancılığa başlayan Emre Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Amasya Gökhöyük İşletmesinden aldıkları çoklu doğum özelliğine sahip olan 'Bafra' ırkı koyunu bölgede tanıtmayı hedefliyor. TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan alan Emre Çelik, koyunlardan ortalama 2'nin üzerinde kuzu aldıklarını söyledi.