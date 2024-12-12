6 ay önce emekli oldu bu işe başladı: Adeta çocuk gibi bakıyor

Bizler de TİGEM'in ürettiği 'Bafra' ırkında karar aldık. Bu ırkı maşallah çok bereketli . Ben TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan aldım. Bu hayvanların 7 tanesi şuan doğum yaptı. Bu doğum sürecinde 7 taneden yaklaşık 17 tane yavru aldık. Ortalama 2'nin üzerinde yavru alıyoruz. Hedefimiz bölgede bu ırkın tanıtımını sağlamak. Bölgemizde bu ırkı bakan çok az insan var. Bizde bir tanesiyiz. Biz bu ırkı koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmak istiyoruz.”