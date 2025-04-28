6 ayda 2 kez aort damarı yırtıldı: Ameliyatı 8,5 saat sürdü

"ŞÜKÜR BUGÜNLERİ GÖRDÜM"

Ameliyatın ardından servise alınan İhsan Arıkan, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. İki kez ölümden döndüğünü anlatan Arıkan, “2004 yılı Kasım ayında, sabah kalktım rahatsızlandım. İlk olarak kasığıma ağrı girdi. Ben apandisit diye düşünüp, kentteki bir hastaneye gittim. Orada bana, ‘Bu apandiste değil. Aort damarın yırtılmak üzere, iç kanama var. Yarım saat ya da 1 saat içerisinde seni ameliyat masasına yatırmazsak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tabi bu durum zarfında iç kanama geçirmezsen’ dediler. Ondan sonra ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildim. Gerek Çağrı Bey gerek ekibi gerekse de ameliyathaneden, yoğun bakımdan ve burada servise bakan bütün sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Geldikten sonra gözümü ameliyat bittiğinde açtım. İkinci kez ameliyat edildim ve hayata tutundum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim, her şeyi göze aldım. Burada yatıyordum, hocam durumu anlattı. Hocam, ‘Bayramı geçireyim, bayramdan sonra geleyim. Ne olacaksa olsun’ dedim. Doktorlar bana, ‘Hayati tehliken var, masada kalma ihtimalin var’ dedi. Ben, ‘Gerek size gerek ekibinize güveniyorum. Vadem geldiyse ölürüm ama vadem gelmediyse yaşarım. Ben önce Allah’a, sonra sizlere güveniyorum. Ne olacaksa olsun’ dedim. Onlar da sağ olsunlar gerekeni yaptılar. Şükür Allah’a ki bugünleri gördüm” diye konuştu.