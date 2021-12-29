6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü

Yaklaşık 15 yıl yaşayan kurtlar üzerinde uzun süredir çalışma yaptıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"2010'dan beri Sarıkamış'ta kurtları araştırıyoruz. Bu sene yakaladığımız kurtlardan biri bizi şaşırttı. Daha önce de farklı veriler gelmişti. Edirne ile Kars arasındaki mesafe yaklaşık 1674 kilometre. Bu sene yakaladığımız 4 yaşında ve 38 kilogram ağırlığındaki kurdumuz, verici takıldıktan sonra 6 ayda 1600 kilometre yol katetti ve yaklaşık 5 bin 600 kilometrekarelik alanı kullandı. Sarıkamış'ta yaşayan bu kurt, İstanbul'un yüz ölçümünden daha büyük bir alan kullanmış."