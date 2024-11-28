6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde bir üzüm üreticisi mayıs ayında bağına diktiği asma çubuklarından birinin üzüm salkımı verdiğini görünce hayretler içinde kaldı. Üretici, 3 yıldan önce ürün vermeyen asmanın üzüm vermesine ilk kez tanıklık ettiğini belirtti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde üzüm üreticisi olan Hakan Sarıkaya, mayıs ayında başka bir bağdan Red Globbe üzüm budaması yapılırken topladığı ve köklendirdiği çubukları mayıs ayında kendi bağına dikti.