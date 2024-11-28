6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde bir üzüm üreticisi mayıs ayında bağına diktiği asma çubuklarından birinin üzüm salkımı verdiğini görünce hayretler içinde kaldı. Üretici, 3 yıldan önce ürün vermeyen asmanın üzüm vermesine ilk kez tanıklık ettiğini belirtti.

6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı - 1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde üzüm üreticisi olan Hakan Sarıkaya, mayıs ayında başka bir bağdan Red Globbe üzüm budaması yapılırken topladığı ve köklendirdiği çubukları mayıs ayında kendi bağına dikti.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı - 2

18 dekarlık bağında kışlık bakım yaparken bir asmada üzüm salkımı oluştuğunu gören Sarıkaya, hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, "Emcelli Mahallesinde Göztepe mevkiindeki tarlama bu yılın mayıs ayında 3 bin 500 adet Red Globbe cinsi üzüm diktik.

6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı - 3

Şuan bağımızın içerisindeki taşları toplarken, kışlık bakımı yaparken bir Red Globbe cinsi asmasında üzüm salkımı buldum.

6 ayda üzüm verdi: Görünce hayretler içinde kaldı - 4

Hayretler içinde kaldım. Bu üzüm türü 3 yıl sonra ürün vermeye başlar. Böyle bir olayı ilk kez gördüm" şeklinde konuştu.

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