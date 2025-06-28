6 aylık kızı için üretmeye başlamıştı: 4 ülkeye ihraç ediyor
Kahramanmaraş'ta KOSGEB desteğiyle ahşap oyuncak atölyesi kuran Betül Fırat, ürettiği oyuncakları iç piyasanın yanı sıra ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç ediyor.
Onikişubat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fırat, 2017 yılında 6 aylık kızı için kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici bir oyuncak arayışına girdi.
Piyasalarda aradığı özelliklerde ürün bulamayan Fırat, kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretmeye karar verdi.