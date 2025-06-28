6 aylık kızı için üretmeye başlamıştı: 4 ülkeye ihraç ediyor

2019'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile tanışan Fırat, aldığı kurulum desteği ile mahallede mini bir atölye kurdu.



Burada seri üretim yapan Fırat, yıllar içinde aldığı makina ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini yükseltti.



Fırat'ın daha çok eğitime yönelik yaptığı "sesli harfler", "yazmaya başlıyorum", "daire denge", "kaydırmalı puzzle", "desen matrisi", "ağaç eşleştirme oyunu" ve "çarkıfelek" gibi ürünler yurt içi ve dışından alıcı buluyor.





