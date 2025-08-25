6 belirtiyle yaşam mücadelesi verdi: 3 yıl teşhis konulamadı
Ankara'da yaşayan Mevlüde Yıldızeli (51), 3 yıl boyunca teşhis konulamayan görme kaybı, baş ağrısı, kulak çınlaması, unutkanlık, algı bozukluğu ve yürürken düşmelere yol açan dengesizlik şikayetleriyle yaşam mücadelesi verdi.
Ardından başvurduğu hastanede beyin toplardamarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen Yıldızeli'nin damarları minimal invaziv yöntemle açıldı ve yeniden sağlığına kavuştu.
Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Mevlüde Yıldızeli, 2022 yılında aniden görme kaybı yaşadı ve 3 yıl boyunca birçok hastaneye başvurmasına rağmen teşhis konulamadı.