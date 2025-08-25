6 belirtiyle yaşam mücadelesi verdi: 3 yıl teşhis konulamadı

'BEYİN TOPLARDAMAR SIKINTILARI 5 YILDA İVME KAZANDI'

Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu, Mevlüde Yıldızeli’nin başında şiddetli ağrı, kulaklarında çınlama, yürürken sendeleme şikayetleriyle kendilerine geldiğini ifade ederek, "Hastamız yapılan tetkiklerinde normale yakın, doğal olarak raporlanmıştı. Bizim tarafımızdan yapılan incelemelerde beyin toplardamarlarında bir tıkanıklık olduğu şüphesi vardı. Bu nedenle ben hastamıza anjiyografik yöntemle inceleme önerdim. Şikayetlerinin bununla ilgili olabileceğini ifade ettim. Kendisi de bununla ilgili anlatımlardan sonra bu işlemi olmak istediğini ifade etti. Biz beyin atardamarlarıyla ilgili sürekli işlem yapıyoruz ama beyin toplardamarlarıyla ilgili sorunlar özellikle son 5 yılda ivme kazandı. Beyin toplardamarlarındaki tıkanıklıklar çok ciddi bulgularla seyredebiliyor. Ve buralardaki çok hafif darlıklar çok ciddi bulgulara sebebiyet verebiliyor. Bu hastada da bundan şüphelendik. Tabii bunlar riski çok yüksek işlemler değil; çünkü minimal invaziv yöntemlerle, anjiyografik yöntemle, beyin toplardamarlarına kadar ulaşabiliyoruz ve bölgedeki patolojileri tedavi edebiliyoruz" dedi.