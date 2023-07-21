6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist
Bartın’ın Amasra ilçesi 3 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 7 ayında 1 milyonun üzerinde turist ağırladı.
Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra, özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Bartın’ın Amasra ilçesi binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor.