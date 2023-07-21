6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist

Bartın’ın Amasra ilçesi 3 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bu yılın ilk 7 ayında 1 milyonun üzerinde turist ağırladı.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 1

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra, özellikle Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Bartın’ın Amasra ilçesi binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 2

Son yıllarda ise balık ağırlıklı mutfak kültürüyle ve özel salatasıyla ünlenen ilçede, tavşanların yaşadığı “Tavşan adası” da turistlerin ilgi odağı oluyor.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 3

İlçe, bu yılın ilk 7 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Amasra'ya her geçen yıl gelen turist sayısında artış gözleniyor.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 4

ESNAF MEMNUN

Amasra Çekiciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Hasan Özısık, “Havaların iyi gitmesi nedeniyle sezon çok güzel başladı. 9 günlük bayram tatilinde güneş bolca gözüktü. Çok memnun kaldık, eğer havalar da bu şekilde devam ederse daha da memnun olacağız.” dedi.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 5

Antalya’dan gelip, eşiyle birlikte ilçeyi gezmeye gelen Nurcan Tilki, “Daha önce hiç gelmemiştim. Çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. Herkese tavsiye ederim.” diye konuştu.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 6

Arkadaşıyla birlikte Ankara’dan geldiğini söyleyen Türkan Söğüt ise “Ankara’dan geliyoruz. Bu ikinci gelişim, çok güzel bir yer herkesin gelmesini isterim.” ifadelerini kullandı.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 7

HEDEF 2 MİLYON TURİST

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Amasra'mız yerli ve yabancı turistlerimizin ilgi odağı haline geldi. Özellikle havaların güzel gitmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı’nı da söylersek, şu anda 2023 yılının ilk 7 ayında günübirlik turistlerle birlikte 1 milyonu aşkın turisti ağırladık. Bu sene 2 milyon turist sayısına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Kısacası temmuz ayı ortası itibarıyla 1 milyonun üzerindeki turisti ilçemizde ağırladık.” dedi.

6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 8
6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 9
6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 10
6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 11
6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 12
6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist - 13
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