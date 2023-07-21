6 bin 600 nüfuslu Amasra’ya 7 ayda 1 milyon turist

ESNAF MEMNUN

Amasra Çekiciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Hasan Özısık, “Havaların iyi gitmesi nedeniyle sezon çok güzel başladı. 9 günlük bayram tatilinde güneş bolca gözüktü. Çok memnun kaldık, eğer havalar da bu şekilde devam ederse daha da memnun olacağız.” dedi.