6 çocuk annesi eşini kıskançlık yüzünden öldüren koca: "Eve çiçek gelmişti"
Antalya'da kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 6 çocuk annesi eşini tabancayla başından vurularak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı kocanın “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2238. Sokak'ta dün öğlen saatlerinde bir sitenin A Blok'ta bulunan 3'üncü katında meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Hale Akbaş Poyraz (39), ikinci eşi Abdullah Poyraz (55) tarafından tabanca ile başından tek el ateş edilerek öldürüldü.