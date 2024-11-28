6 çocuk annesi eşini kıskançlık yüzünden öldüren koca: "Eve çiçek gelmişti"

Emniyetteki ilk ifadesinde Abdullah Poyraz'ın eşinin otelde çalışmaya başladıktan sonra tavır ve hareketlerinin değiştiğini belirterek, “Bana hakaretler ediyordu, evden uzaklaşmaya başlamıştı ve bir kez de eve çiçek geldi. Telefonunda da mesajlar yakaladım” dediği öğrenildi. Abdullah Poyraz, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.