6 Ekim ne günü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun anlam ve önemi
İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümü için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal, ardından kazanılan zafer, Türkiye'nin tarihinin dönüm noktalarından biri. Peki, 6 Ekim ne günü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun anlam ve önemine ilişkin ayrıntıları derledik
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından itilaf devletlerinin, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine donanmalarını demirleyerek işgal ettikleri İstanbul, yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 6 Ekim 1923'te özgürlüğüne kavuştu.