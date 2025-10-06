6 Ekim'in anlam ve önemi: 6 Ekim'de ne oldu? Otobüs, metrobüs, metro neden ücretsiz?
6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüdür. 1923’te Türk ordusunun İstanbul’a girişiyle sona eren yaklaşık 5 yıllık işgal dönemi, kentin özgürlüğe kavuştuğu tarihi bir gün olarak her yıl coşkuyla anılır.
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletlerinin, Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de işgal ettikleri İstanbul, yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün süren esaretin ardından 102 yıl önce bugün özgürlüğüne kavuştu.
İstanbul'un işgali, Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu İttifak Devletleri'nin yenilgiyi kabul edip Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle başladı. Bunu fırsat bilen İtilaf Devletleri donanmaları, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi.