6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 6 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 3

6 İL İÇİN SARI KOD

MGM tarafından Adana, Antalya, Mersin, K.Maraş, Karaman ve Osmaniye için kodlu uyarı yapıldı.

6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 4
6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 5

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde (Toroslar) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 6

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6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 7

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6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 8

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6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 9

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6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 10

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