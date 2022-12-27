6 il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.