6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı Ağrı, Kars, Ardahan, Van ve Erzurum'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kastamonu'da da kar yağışı etkisini artırdı. Kentte fırtına nedeniyle 3 teknenin battığı bildirildi. Peki kar yağışı diğer illerde etkili olacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 1

KARS

Türkiye'nin doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 2

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arpaçay ilçesine bağlı, Akmazdam, Aydıngün, Gülyüzü, Taşbaşı, Taşlıağıl köy yollarında ise ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 3

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Bu arada Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde Karayolları ekibinin kaza yapması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 4

TAKSİ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu yerde tuzlama çalışması yaptı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 5

ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar ve tipi ulaşımda aksamaya neden oldu.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 6

Ekipler, Ardahan-Göle ve Kars kara yollarında karla mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 7

AĞRI 

Ağrı'da ise etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Etrafın beyaza büründüğü kentte yaz lastiğiyle yola çıkan bazı sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 8

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyüne minibüsüyle yolcu taşıyan Celal Demir, lastiklerini kış lastiğiyle değiştirmeyince yokuşu yolcuların yardımıyla çıkabildi.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 9

Sürücü Demir, AA muhabirine, bir anda karın başladığını ve duruma hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Karın sürpriz olduğunu belirten Demir, “Bir anda kar bastırdı. Havaya güvendik, lastiklerimizi değiştirmedik kar bastırınca da yolda kaldık. Zar zor köye geldik. 10 santimetreden fazla kar var lastikleri değiştirmeye gidiyorum." dedi.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 10

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DAKİ BAZI YOLLAR KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KAPATILDI

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan'daki bazı yollar da ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum-Çat ile Bingöl-Karlıova'nın 50-81. kilometreler arasındaki yolun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölge genelinde etkisini gösteren kar, söz konusu kara yolunun Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.

Tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Çalışma yapmakta güçlük çeken ekipler, yolu tüm araç geçişlerine kapattı. Ekipler, söz konusu yolda çalışma yapabilmek için tipinin dinmesini bekliyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 11

Kars-Kağızman-Ağrı kara yolunda da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan Cumaçay tepesi mevkisi ve diğer bölgelerdeki yolların ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 12

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA YOL AÇIYOR

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ağır tonajlı bazı araçlar yolda kaldı.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 13

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı ile kış lastiği kullanmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 14

ERZURUM'UN BAZI İLÇELERİNDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aşkale ve Horasan'da kırsal mahalle okullarında ve taşımalı eğitime, Karayazı Narman ve Tortum'da taşımalı eğitime, Köprüköy'de kırsal mahalle okullarındaki taşımalı eğitime, Çat ve Tekman'daki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 15

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kastamonu'da, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Odayboğazı mevkiinde başlayan kar yağışı, Isırganlık ve Esentepe'de artarak devam ediyor. 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğunlaşan kar yağışıyla görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 16

FIRTINA NEDENİYLE 3 TEKNE BATTI

Kastamonu Valiliği, fırtına nedeniyle Cide Merkez Liman bölgesinde 2, İlyasbey Balıkçı Barınağı'nda 1 olmak üzere toplam 3 teknenin battığını açıkladı.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 17

VAN

Van'da kent merkezi ve ilçelerde de kar yağışı etkisini gösterdi.

İpekyolu ilçesinde sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Zaman zaman etkisini sürdüren kar nedeniyle, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Muradiye'de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

Erciş ilçesinde de akşam başlayan kar, gece de etkisini sürdürdü.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 18

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 19

Bugünden itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor - 20

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

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