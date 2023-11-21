6 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı Ağrı, Kars, Ardahan, Van ve Erzurum'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kastamonu'da da kar yağışı etkisini artırdı. Kentte fırtına nedeniyle 3 teknenin battığı bildirildi. Peki kar yağışı diğer illerde etkili olacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
KARS
Türkiye'nin doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.