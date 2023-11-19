6 kişinin öldüğü kaçak tesisin sahibi: “Yıkım kararı olduğunu bilmiyordum”
İğneada’da meydana gelen selde, bungalov evlerde tatil yapan 6 kişinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan Bülent Bayrak’ın ifadesi ortaya çıktı. Bayrak, savcılık ifadesinde kaçak bungalovlar için yıkım kararı olduğunu bilmediğini savundu. “Kararı şimdi sizden öğrendim.” diyen Bayrak, “Bu yıkım kararına karşı iptal davası açılıp, açılmadığını bilmiyorum.” ifadesini kullandı.
Kırklareli’nin İğneada ilçesinde 5 Eylül meydana gelen selde bungalov evlerde tatil yapan 6 kişi yaşamını yitirdi.
Selde yaşamını yitirenlerin tatil yaptığı, Sisli Vadi isimli bungalov evlerin kaçak olduğu belirlendi. Kaçak bungalov evler için daha önce yıkım kararı verildiği öğrenildi.
Sosyal medyada tanıtımları da yapılan kaçak bungalov evlerin, faaliyet belgesinde “karma çiftlik” olarak gösterildiği belirlendi.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın sahibi Bülent Bayrak, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklandı.
Bayrak’la birlikte firma yöneticileri Sevcan Ulutürk ve Canan Aydın da tutuklanarak cezaevine gönderildi.