6 kişinin öldüğü kaçak tesisin sahibi: “Yıkım kararı olduğunu bilmiyordum”

Selin yaşandığı gün bölgede normalin üzerinde bir yağış yaşandığını söyleyen Bayrak, işletmenin ruhsat probleminin yaşanan facianın sebebi olmadığını savundu. Bayrak, “Öngörülemez bir felaketin sorumluluğu tarafıma yüklenemez.” ifadesini kullandı.

Ticari faaliyetleri nedeniyle sürekli olarak selin vurduğu çiftlikle ilgilenemediğini savunan Bayrak, “Turizm faaliyetlerini yoğun olarak yine sel felaketinde hayatını kaybetmiş olan Ümit Solmaz yürütmekteydi. Evlere misafir kabul eden ve kayıtlar tutan yine Ümit Solmaz’dı. Kurumlarca bana ulaşan bir sel bildirimi bu sebeple olmadı.” dedi.

Bayrak, “Cenan Aydın, Sevcan Ulutürk ve Büşra Gökgöz ise projenin planlanmasına, yönetilmesine dair hiçbir sorumluluğa sahip değillerdir.” ifadelerini kullandı.