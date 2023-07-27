6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum”
Bursa’da 6 kişinin sahte içki nedeniyle ölümüne ilişkin açılan davada ikinci duruşma görüldü. 6 kez müebbet hapis istemiyle yargılanan davanın tek tutuklu sanığı Kemal Cihat İşcen, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. İşcen, “Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü, o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim.” dedi.
Bursa’da 6 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içki davasında 6 kez müebbet hapis cezası istenen Kemal Cihat İşcen, kendisinin de sahte içki nedeniyle görme yetisini yitirdiğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.