6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum”

Bursa’da 6 kişinin sahte içki nedeniyle ölümüne ilişkin açılan davada ikinci duruşma görüldü. 6 kez müebbet hapis istemiyle yargılanan davanın tek tutuklu sanığı Kemal Cihat İşcen, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. İşcen, “Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü, o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim.” dedi.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 1

Bursa’da 6 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içki davasında 6 kez müebbet hapis cezası istenen Kemal Cihat İşcen, kendisinin de sahte içki nedeniyle görme yetisini yitirdiğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 2

Olay, geçen yıl kasım ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kemal Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 3

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir’den Bursa’ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşcen’in ağabeyi Kemal Cihat İşcen tutuklandı.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 4

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 aylık soruşturma sonunda, tutuklu 3 sanık hakkında “Kasten öldürme” suçundan, her bir sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu süreçte Oktay Yüce ile Raif Aytaç Uzcan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 5

Davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu tek sanık Kemal Cihat İşcen'in salonda hazır bulunduğu duruşmada, tarafların avukatları ile ölenlerin yakınları da yer aldı.

Duruşmada ifade veren İşcen, sahte içki olayında en fazla mağdur olan kişilerden birinin kendisi olduğunu belirterek, “Hakim Bey, ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Tedavim devam ediyor. Mağdurum. Cezaevinde çok zor günler yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum.” dedi.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 6

Duruşmada, avukatlar ile tanıklar da dinlendi.

Mahkeme heyeti, Kemal Cihat İşcen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 7
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 8
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum” - 9
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