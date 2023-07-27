6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 6 kez müebbet istemi | “Ben de mağdurum, görmüyorum”

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 aylık soruşturma sonunda, tutuklu 3 sanık hakkında “Kasten öldürme” suçundan, her bir sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu süreçte Oktay Yüce ile Raif Aytaç Uzcan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.