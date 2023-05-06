6 Mayıs 2023 | Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ BÖLGESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ve Mersin'nin batısında yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı