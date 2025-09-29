6 milyonda bir kişide rastlanıyor: Altın kan anne ve bebeğini hayata bağladı
Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde nadir kan grubuna sahip olduğunu öğrendi. Literatürde Rh Null olarak geçen ve 6 milyonda bir kişide rastlanan altın kan İspanya'da bulundu. Soylu’nun, doğum öncesi kan ihtiyacı hayati hale gelince Türk Kızılayı, İspanya’dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kanı, soğuk zincirle ulaştırdı.
Gaziantep'te yaşayan ilk iki gebeliğinde sorun yaşamayan 30 yaşındaki Naide Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı.
Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin yedinci ayında kan nakline ihtiyaç duyulan hastaya Türk Kızılayı aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı.