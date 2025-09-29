6 milyonda bir kişide rastlanıyor: Altın kan anne ve bebeğini hayata bağladı

"HERKESE KAN VEREBİLİR"

Naide Soylu’nun doktoru Prof. Dr. Vahap Okan, altın kan grubunun herkese kan verebildiğini ancak sadece aynı gruptan alabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu nedenle altın kan olarak biliniyor. Doğum öncesinde ciddi risk vardı, çünkü kan bulunmazsa hem anne hem bebek hayati tehlike altındaydı.

Neyse ki Kızılay süreci hızla organize etti, kan temin edildi ve ameliyat güvenle gerçekleştirildi."