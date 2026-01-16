6 saniyede çete infazı. Görüntüler ortaya çıktı
16.01.2026 03:36
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in trafikteyken aracında öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gündoğmuşlar ve Daltonlar çetelerinin düzenlediği belirtilen saldırının 6 saniye sürdüğü görülüyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili soruşturmada sona gelindi. 2'si 18 yaşından küçük olan 13 şüpheliden 10 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Savcılığın sevk yazısında Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği ve değerlendirmesi yer alan saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
6 SANİYE SÜRDÜ
MBESE kameralarına yansıyan görüntülere göre avukat Öktem gri araçta trafikte olduğu sırada saldırganlar siyah bir araçla yan yolda bulunuyordu. Dörtlülerini yakarak yol kenarına bıraktıkları araçtan inen maskeli beş saldırgan, Öktem'in aracını kurşun yağmuruna tuttu. Saldırı toplam 6 saniye sürdü.
10 kişinin tutuklandığı saldırıyla ilgili soruşturmada sona gelindi. Olayda bağlantısı olduğu belirlenen 20 kişi hakkında iddianamenin tamamlanıp ağır ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.
Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında olan Serdar Öktem, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Öktem'in yargılanması devam ediyordu.