6 soruda MİT başvurusu: Milli İstihbarat Akademisi (MİT) başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli İstihbarat Akademisi (MİT) başvuruları, gençlere yeni kariyer umudu olmaya devam ediyor. Gizlilik ilkesiyle hareket eden MİT, belli başlı tarihlerde personel alımı gerçekleştirebiliyor. Nisan ayında başlayacak olan Milli İstihbarat Akademisi başvuruları öncesinde ise, katılım için genel başvuru şartları merak ediliyor. MİT konuyla ilgili en çok merak edilen 6 soruyu yanıtladı. Peki, Milli İstihbarat Akademisi (MİT) başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MİT personeli olarak görev yapmak isteyenler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bölümlere göre başvuruda bulunabilir.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://www.mit.gov.tr/ikBasvuru/ui/cv.aspx adresinden özgeçmiş formunu doldurarak başvurularını yapabilir.