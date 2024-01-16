6 soruda MİT başvurusu: Milli İstihbarat Akademisi (MİT) başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

MİT İŞ BAŞVURUSU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Personel alımları istihbarat uzmanı, dil uzmanı, mühendis, İHA sistemleri pilotu, tekniker, koruma ve emniyet memuru branşlarında yapılmakta, şartları sağlamanız halinde bu branşlardan birine başvurmanız beklenmektedir. Ancak bu branşlardan herhangi biri için gerekli şartları sağlamamakla birlikte belirli bir alanda bilgi, beceri, yetenek veya tecrübe sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız, özgeçmiş formunu doldurarak genel başvuru yapabilirsiniz.



Genel başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).