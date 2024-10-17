6 Şubat deprem haritası: Merkez üssünde 4,6 metre zemin kayması tespit edildi

Sahada yapılan ölçümler sonucunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını vurgulayan Yaman, "Afetin büyüklüğünü gösterebilmek adına noktasal olarak en fazla Ekinözü'nde 4,6 metre civarında konum hasarı tespit edilmiştir. Hatay'da da 2,5 metrelere varan konum hasarları söz konusu olmuştur. Bunlar konum bazında gerçekleşen hasarlardır. Fay hattında olan noktalarımız çok daha fazla etkilenmiş ama fay hatlarından uzakta olan noktalarımız çok daha az etkilenmiştir. Tabii bu noktalar tesis anlamında da yıkıcı bir etkiyle sarsılmıştır." ifadelerini kullandı.