6 Şubat deprem haritası: Merkez üssünde 4,6 metre zemin kayması tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı'nın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerindeki zemin kaymaları yeni haritalarına yansıdı. Yapılan ölçümlerde en fazla zemin kayması 4,6 metre ile Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ve 2,5 metre ile Hatay'da tespit edildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı tarafından bölgede yapılacak alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere haritalandırma çalışması yapıldı.