6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

Resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sosyal medya ile çeşitli platformlar aracılığıyla duygularını ifade ederken, depremin unutulmaması ve benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken önlemlere de dikkat çekiliyor. Deprem bölgesinde hayatın yeniden inşa edilmesi için yapılan çalışmalar sürerken, toplumun her kesiminden birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyor.



"6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."



"Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız."



"6 Şubat, yalnızca kaybettiklerimizi anma günü değil, aynı zamanda daha bilinçli bir gelecek için sorumluluk alma günüdür. Depreme karşı daha güçlü olacağız."





