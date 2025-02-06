6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlar anılıyor, yaralar sarılmaya devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin etkilendiği bu büyük felaketin üzerinden bir yıl geçerken, ülke genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor ve dayanışma mesajları paylaşılıyor.
Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, yaşanan acılar hâlâ tazeliğini koruyor.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.ahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.