6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canlar anılıyor, yaralar sarılmaya devam ediyor. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin etkilendiği bu büyük felaketin üzerinden bir yıl geçerken, ülke genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor ve dayanışma mesajları paylaşılıyor.

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 1

Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin yıldönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Felaketin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, yaşanan acılar hâlâ tazeliğini koruyor. 

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.ahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 

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6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 2

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

Resmi makamlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sosyal medya ile çeşitli platformlar aracılığıyla duygularını ifade ederken, depremin unutulmaması ve benzer acıların yaşanmaması için alınması gereken önlemlere de dikkat çekiliyor. Deprem bölgesinde hayatın yeniden inşa edilmesi için yapılan çalışmalar sürerken, toplumun her kesiminden birlik ve beraberlik vurgusu yapılıyor.

"6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız."

"Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız."

"6 Şubat, yalnızca kaybettiklerimizi anma günü değil, aynı zamanda daha bilinçli bir gelecek için sorumluluk alma günüdür. Depreme karşı daha güçlü olacağız."


6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 3

"Acılarımız ortak, yaralarımızı birlikte saracağız. Depremzedelerin yanındayız, dayanışmayla yeniden doğacağız."

"Birlikte güçlüyüz! 6 Şubat’ta yaşanan felaketi unutmayacağız, unutturmayacağız. Afetlere karşı daha bilinçli olalım."

"Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların umudunu birlikte yeşertiyoruz. Daha güvenli yarınlar için hep birlikte çalışacağız."

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 4

"Depremi unutmayalım, unutturmayalım. Afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur."

"Deprem değil, ihmal öldürür! Daha güvenli yapılar, bilinçli toplum ve hızlı müdahale için hepimiz sorumluyuz."

"6 Şubat bize bir kez daha gösterdi: Afetlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Bilinçlenelim, tedbir alalım, hayat kurtaralım."

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 5

"Unutmadık. Unutmayacağız.İki yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

"Ben en uzun geceyi hatırlıyorum, 21 Aralık değildi.. #6subat2023"

"Yaralar sarılmadan, ne bahar gelir ne de yaz. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana..."

6 Şubat depremi anma mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıl dönümünde vefat edenler anılıyor - 6

"Bazı gecelerin sabahı olmuyor.
Bazı şeylerin yeri dolmuyor.
Bazı hatıralar silinmiyor.
Bazı acılar unutulmuyor."

"O gece bütün hikayeler yarım kaldı."

"Şubat ayı en kısa aydı ama
tarihin en uzun acısını yazdı.."

“Uyumak için ışıklarını kapattığımız evlerimizin ışıkları bir daha hiç açılmadı.”

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