6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve "Asrın Felaket" olarak nitelendirilen büyük depremin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anıyor. Felaketin ikinci yılında Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor, hayatını kaybedenler için dualar ediliyor. Peki, 6 Şubat depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 1

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan büyük depremin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anılıyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı sarsıntı, 11 ili etkilemiş, büyük bir yıkıma neden olmuştu. Binlerce bina yerle bir olurken, on binlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi ise depremden etkilendi.

6 Şubat depremi yıl dönümünde, uzmanlar deprem gerçeğine dikkat çekerken, afetlere karşı bilinçlenmenin ve dayanışmanın önemini vurguluyor. “Deprem ne zaman oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?” gibi soruların yanıtları da yeniden gündeme geliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 2

KAHRAMANMARAŞ DEĞREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA MEYDANA GELDİ?

Türkiye'de, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 3

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 4

Türkiye'nin uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdiği deprem sonrası 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı.

Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 5

650 BİN PERSONEL GÖREV ALDI

Kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde hasar gören 39 bin enkazda arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin 32 binada ise arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 6

Deprem bölgesine, 20 bin araç ve ağır iş makinası, 141 helikopter, 182 uçak, 23 gemi yardım için durmaksızın çalıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gemileri yardım için bölgeye ulaştırıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor - 7

Türkiye, bu büyük felaketin izlerini silmeye çalışırken, güvenli yapılaşma ve afet bilinci konusundaki çalışmalar sürüyor.

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