6 Şubat Kahramanmaraş depremi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta gerçekleşti? Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan büyük depremin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler anılıyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı sarsıntı, 11 ili etkilemiş, büyük bir yıkıma neden olmuştu. Binlerce bina yerle bir olurken, on binlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi ise depremden etkilendi.

6 Şubat depremi yıl dönümünde, uzmanlar deprem gerçeğine dikkat çekerken, afetlere karşı bilinçlenmenin ve dayanışmanın önemini vurguluyor. “Deprem ne zaman oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?” gibi soruların yanıtları da yeniden gündeme geliyor.