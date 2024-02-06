6 Şubat depremlerinin 1. yılı | Evi ve dükkanı yıkılınca konteyner kentin bakkal amcası oldu

Açtığı dükkanla birlikte depremin acısını az da olsa unuttuklarını kaydeden Pınar, şöyle konuştu:



"Biz daha önce de depremler gördük. Ama böylesini hiç görmedik. Yani bu durmadı, durmayınca mecbur kaçtık. Zor bir süreç ama ne yapacağız. Mecbur şimdi çalışacağız, hayat devam ediyor. Şükür ekmeğimize bakıyoruz. Parkın içinde bir bakkal dükkanı açtım hem çocuklarımız oynuyor hem de alışverişlerini yapıyor. Aylıkla çalışan insanlar var, onlara da veresiye yazıyorum. Ne zaman parası olursa o zaman getirip veriyor. Ben toptancıya gidince de yerime eşimle ve oğlum bakıyor. Konteyner kentin içinde bakkal olduğu için çocuklar daha çok seviniyor, yani çocukların bakkal amcası oldum. Buradaki insanlar mutlu olduğunda bizler de mutlu oluyoruz."



Konteyner kent yönetiminin de bir ihtiyaçları olduğu durumda kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Pınar, çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığını anlattı.



Pınar, "Burada yaşam güzel şu an. Çocuklara yönelik etkinliklerle depremi unutturmaya çalıştırıyorlar. Yeni yeni psikolojileri düzelmeye başladı." ifadesini kullandı.