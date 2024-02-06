6 Şubat depremlerinin 1. yılı | Evi ve dükkanı yıkılınca konteyner kentin bakkal amcası oldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de evi ve bakkal dükkanı yıkılan Sabahattin Pınar, ailesiyle yaşamaya başladığı konteyner kentteki bir konteyneri bakkala dönüştürerek, ekmeğini kazanıyor.
Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere altında bakkalı bulunan 3 katlı ailesine ait binada yakalanan 47 yaşındaki Sabahattin Pınar, eşi ve 5 çocuğu sağ kurtuldu.
Depremde yan yatan ve ağır hasarlı raporu verildikten sonra yıkılan binanın yakınında bir süre ailesiyle çadırda kalan Pınar, daha sonra konteyner kente yerleşti.