6 Şubat gidecek mezarı olmayana çok zor. Kayıp yakınları 3 yıldır bekliyor

Bulut ve Nagihan Meryem Özgül Esila'ya tedavi sonucu kavuşabilmişlerdi.

Bulut Özgül deprem olduğunda sınır ötesi görevdeydi, kızını 2.5 aydır görmemişti. Şimdi binlerce cenaze fotoğrafı arasında kızını ve eşini bulmaya çalışıyor.

Fotoğrafların çoğunluğun beden bütünlüğü bozulmuş kişilere ait olduğunu söyleyen Bulut, psikolojik olarak da dik durması gerektiğini ve başka çaresi olmadığını belirtti.

Bulut, “15. Fotoğraflara bakmasının sonra 20. fotoğraftan sonra ben sanki Nagehan'ı görüyor gibi oluyorum veya bebek fotoğraflarına bakarken Esilayı bulmuş gibi oluyorum. bununla bulunacak bir şey de değil açıkçası. Yani ciddi anlamda beden bütünlüğü olmayan fotoğraflara bakıyorsunuz. Yani nereden tanıyacağınızı da bilmiyorsunuz. Buradan bulmaya çalışıyoruz. ” diye konuştu.

Bulut Özgül cenazelerini dahi bulamadığı kızının ve eşininin ölümüne neden olanların ceza almasını istiyor.