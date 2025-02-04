6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ilk depremin ardından iki yıl geçti. Deprem felaketinin birinci yıl dönümünde eğitim öğretime geçen sene bazı illerde ara verilmişti. Şimdi ise 6 Şubat 2025 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat'ta okular tatil mi?

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 1

Depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek. Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 2

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?


Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş, güvenlik) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır."

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 3

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay Valiliğinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları kapsamında il içi ve il dışından yoğun katılım beklenmesi dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 6 Şubat 2025 perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır."

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 4

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

Malatya Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilerek, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat'ta bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi? - 5

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?


Valilikten yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

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