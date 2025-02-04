6 Şubat'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Adıyaman'da okullar tatil mi?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ilk depremin ardından iki yıl geçti. Deprem felaketinin birinci yıl dönümünde eğitim öğretime geçen sene bazı illerde ara verilmişti. Şimdi ise 6 Şubat 2025 tarihinde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat'ta okular tatil mi?
Depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da eğitime ara verilecek. Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak.