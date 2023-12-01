6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Muğla'da bir okulda müdür yardımcısının, ilkokul birinci sınıf öğrencisini koltuk altından tutup, havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı görüntüler sonrası müfettiş görevlendirildi. Öğretmenin görev yeri değiştirilirken, mağdur çocuğun annesi olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Olay, 6 Ekim'de Milas ilçesi Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kendisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü.