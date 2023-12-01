6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın görüntüler ile kamuoyunda yansımasının ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığınca müfettiş görevlendirildi, öğretmenin görev yeri değiştirildi. Mehmet Serkan G., ilçeye bağlı kırsal bir mahalledeki okulda görevlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da aile için avukat görevlendirdiği belirtildi. Muğla Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.