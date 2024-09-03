6 yaşındaki Hümeyra, 9 aydır kalp nakli bekliyor
Kalp nakli bekleyen 6 yaşındaki Hümeyra, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde organ nakli sırasına alındı. 9 aydır nakil olmayı bekleyen küçük kız, cihaza bağlı hayatta kalmaya çalışıyor. Organ bağışı bekleyen aile, bu sor süreçte bağışçı olmaya karar verdi.
Sinem ve Abdurrahman Çelik'in tek çocukları Hümeyra Hifa Çelik, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminden 1 hafta sonra soğuk algınlığı şikayetiyle ailesi tarafından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan tetkikler sonucunda Hümeyra'ya kalp yetmezliği tanısı konuldu. Hastalığı ilerleyen Hümeyra, geçen yıl kasım ayında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde organ nakli sırasına alındı.