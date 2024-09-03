6 yaşındaki Hümeyra, 9 aydır kalp nakli bekliyor

"NAKİL DIŞINDA TEDAVİSİ YOK"

Hümeyra'nın babası Abdurrahman Çelik, Elazığ depreminde evlerinin yıkılmadığını; ancak soğuk nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyleyerek, "O soğukta kızım da maalesef soğuk algınlığına yakalandı.

Aldığı soğuk algınlığı da kalbine direkt sirayet edince süreç buralara geldi. Depremden hemen birkaç hafta sonra bu tanıyı aldı. Doktorlarımızın artık bu süreçte bize söylediği; 'ECMO cihazı bir tedavi yöntemi değil, hayatta tutma yöntemi.' O yüzden kızımın kalp nakli olması dışında bir tedavi süreci yok.

Şu anda 59 gündür artık ECMO cihazına bağlı olarak uyutulmuş vaziyette. Süreç 5 yıldır ilaç tedavisiyle gidiyordu ama geçtiğimiz sene kasım ayından itibaren artık ilaçlara ve klinik tedavilere cevap vermemeye başladı ki kalp yetmezliğinin de zaten olağan süreci bu şekilde ilerliyormuş. Biz de Kasım 2023’ten beri kalp nakil listesindeyiz. 101 gündür de acil listede olarak bekliyoruz." dedi.