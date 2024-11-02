6 yaşındaki Şirin'den acı haber
İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, Şirin'in yanına gelip kendisinden para istediğini ve vermeyeceğini söylemesine rağmen çocuğun peşini bırakmadığını öne sürerek "Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm." dedi.
İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.