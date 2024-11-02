6 yaşındaki Şirin'den acı haber

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. ifadesinde, Şirin'in yanına gelip kendisinden para istediğini ve vermeyeceğini söylemesine rağmen çocuğun peşini bırakmadığını öne sürerek "Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm." dedi.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber - 1

İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy'de 31 Ekim'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 yaşındaki Şirin'den acı haber - 2

Kızlarını arayan aile bir televizyon programına katılarak yardım talebinde de bulunmuştu.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber - 3

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen güvenlik güçleri, dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daralttı.

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Bir kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden 49 yaşındaki M.Ö.'nün yer göstermesi üzerine 6 yaşındaki kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

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Hanilçi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı incelemeyle ortaya çıkacak.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber - 6

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen katil zanlısı ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Gözaltına alınan M.Ö.'nün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım." dediği öğrenildi.

6 yaşındaki Şirin'den acı haber - 8
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