6 yaşındaki Şirin'in katili için istenen ceza belli oldu
İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf eden kağıt toplayıcısı Mustafa Örün için istenen ceza belli oldu. Sanığın "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına 9 Ocak'ta başlanacak.
İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.