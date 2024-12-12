6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Yeşim ve Gazi Can çifti, baraj kıyısında satın aldıkları metruk kerpiç binayı 2 yıllık çalışmayla nostaljik köy evi haline getirdi.
Uzun yıllar deniz astsubayı olarak yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan, 2005'te emekliye ayrılmasının ardından İstanbul'da bazı özel kuruluşlarda çalışan 64 yaşındaki Gazi Can, 6 sene önce eşi Yeşim Can ile memleketi Pazaryeri'nde eski adı "Bakraz" olan Günyurdu köyüne yerleşmeye karar verdi.