6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Yeşim ve Gazi Can çifti, baraj kıyısında satın aldıkları metruk kerpiç binayı 2 yıllık çalışmayla nostaljik köy evi haline getirdi.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 1

Uzun yıllar deniz astsubayı olarak yurdun çeşitli yerlerinde görev yapan, 2005'te emekliye ayrılmasının ardından İstanbul'da bazı özel kuruluşlarda çalışan 64 yaşındaki Gazi Can, 6 sene önce eşi Yeşim Can ile memleketi Pazaryeri'nde eski adı "Bakraz" olan Günyurdu köyüne yerleşmeye karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 2

Bölgenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 14 yıl önce inşa edilen, köyün eski yerleşkesinin büyük bölümünü kapsayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nın kıyısında önceden mandıra olarak kullanılan 70 senelik metruk kerpiç binayı satın alan çift, yapıyı yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 3

Ustaların da yardımıyla 110 metrekarelik 2 katlı binanın ahşap iskeletini güçlendiren, iç ve dış cephesinin bakım ve onarımını yapan 2 çocuk sahibi çift, evin içini Yeşim Can'ın yaptığı tablo, perde, dantel, vazo, duvar ve yer süsleri ile mobilya, gaz lambası ve pikap gibi antika ürünlerle süsledi.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 4

Yapının bahçesinde peyzaj çalışması yapan, misafirleri için küçük konut inşa eden Can çifti, adeta köy müzesine dönüştürdükleri evde yaşıyor.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 5

Gazi Can, AA muhabirine, yola çıktıklarında çevredekilerden restorasyonu yapamayacaklarına dair tepkiler aldıklarını söyledi.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 6

Eşiyle tüm zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Can, şöyle devam etti:

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 7

"Hayal gücümüzü kullanarak restorasyonu gerçekleştirdik. Yapıyı mandıradan eve dönüştürdük. Eşimle hem bahçenin hem de evin dizaynını yaptık.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 8

Terk edilmişti, çatısı, bacası bile yoktu. Hem köyümüzün eski yerleşim yerini yaşatabilmek hem de tarihimize sahip çıkmak istedik."

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 9

Can, çalışmalarının başkalarına da örnek teşkil ettiğini, bazı köylülerin eski binaları satın alarak restore ettiklerini dile getirdi.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 10

Bölgenin tarihinin 1870'lere dayandığını, bu nedenle yapıların turizme kazandırılabileceğini ifade eden Can, "Yaşanmışlıkları bir araya getirmek için köylülerimize örnek olmaya çalışıyoruz.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 11

Bazı şeylerin yoktan var edilebileceğini ve 'çöp' diye değerlendirilen ürünlerin geri kazandırılabileceğini göstermek istiyoruz." dedi.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 12

61 yaşındaki Yeşim Can da binayı satın aldıklarında çok kötü durumda olduğunu, restorasyon sürecinde zaman zaman zorlandıklarını belirtti.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 13

Binayı köy evi konseptinde dizayn ettiklerini anlatan Can, "Evi el becerilerimizle, tarihi dokusunu bozmadan güzelleştirmeye çalıştık.

6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi - 14

İç yapısının orijinalliğini koruduk. Kapılarını boyayıp üzerine çeşitli desenler işleyerek güzellikler kattık." diye konuştu.

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