6 yıl önce köye yerleşmeye karar verdiler: 70 yıllık eski mandırayı 2 yılda bu hale getirdi

Ustaların da yardımıyla 110 metrekarelik 2 katlı binanın ahşap iskeletini güçlendiren, iç ve dış cephesinin bakım ve onarımını yapan 2 çocuk sahibi çift, evin içini Yeşim Can'ın yaptığı tablo, perde, dantel, vazo, duvar ve yer süsleri ile mobilya, gaz lambası ve pikap gibi antika ürünlerle süsledi.