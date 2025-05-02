60 bin TL'ye çoban bulunamıyor: En az 100 bin TL istiyorlar
Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, baharın gelişiyle birlikte besicilerle çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler 60 bin TL vereceklerini söylerken, çobanlar ise aylık en az 100 bin TL istiyor.
Havaların ısınmasıyla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarılırken, besiciler hayvanlarına bakacak çoban bulmakta zorlanıyor. İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor. Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.