60 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; bugün İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de Salı gece saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.