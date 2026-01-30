60 ile uyarı yapıldı. İstanbul'a kar geliyor
30.01.2026 05:08
Son Güncelleme: 30.01.2026 05:26
NTV - Haber Merkezi
AKOM, hafta sonu İstanbul'da önce karla karışık yağmur sonra hafif kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ise bugün 60 il için sarı kod yayınlayarak kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Trakya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları düşüyor, yağış başlıyor.
Yağışların Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AKOM İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.
SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava raporuna göre, bugün 7-13, yarın 5-8, 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.
KUVVETLİ FIRTINA
MGM Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yaşayanlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.
60 KENTE UYARI
MGM Adana, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Batman ve Tunceli için kar; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ile Düzce için ise fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ise devam ediyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 8/9 derece.
- İstanbul 7/13 derece.
- Denizli 10/16 derece.
- İzmir 12/18 derece.
- Adana 11/15 derece.
- Ankara 8/13 derece.
- Samsun 14/22 derece.
- Erzurum -12/2 derece.
- Malatya 0/6 derece.
- Kars -18/2 derece.
- Diyarbakır 0/4 derece.
- Gaziantep 6/8 derece.