60 kilometrelik araç kuyruğu! Bir ucu Aydın, diğer ucu Muğla'da

Öğle saatlerinden itibaren başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerden yola çıkan binlerce araç, Aydın’ın Çine ilçesinde başlayan yoğunluk Muğla’ya kadar devam etti. Çine çıkışında oluşan uzun kuyruklar, Muğla girişindeki Yatağan ilçesinde de devam etti.