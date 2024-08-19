60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası"

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında tamamen yanan 26 haneli ve 60 kişinin yaşadığı Karayakup köyünde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşadıkları dehşeti anlatan köy halkı bir yandan da köyde çalışmalar başlatan ekiplere yardımcı oluyor.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 1

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra 30 kilometre uzaklıktaki Salihli ilçesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı Gördes orman yangınında Gördes'e bağlı Yeniköy, Karayakup, Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerinde yaşayan 1440 vatandaş tedbir amaçlı boşaltıldı.

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60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 2

Yangın, geniş bir arazide kızılçam ormanı başta olmak üzere zeytin, badem, ceviz gibi meyve bahçelerinde de büyük hasara neden oldu.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 3

Felaketin yaşandığı Karayakup Köyü ise tamamen yandı. 26 hanenin bulunduğu ve 60 vatandaşın yaşadığı köyde alevlerin biranda köye ulaşması ile canlarını son anda kurtaran vatandaşlar dehşet dolu anları anlattı.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 4

20'ye yakın küçükbaş hayvan ile bir büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında çok sayıda kümes hayvanı da alevlerden kurtulamadı.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 5

Köydeki 26 haneden birkaç tanesi dışında tamamen yanan evler ve cami yaşanan felaketin izlerini gözler önüne serdi.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 6

Güvenlik nedeniyle giriş girişlerin izinle yapıldığı köyde ekipler çalışmalarına başladı.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 7

"SADECE 5 EV KALDI"

Yangın anında köyde bulunan vatandaşlardan Musa Güzel, “Yangın karşıdan Boyalı tarafından biranda geldi. Çok fazla rüzgar vardı. Asker arkadaşımla oturuyorduk yangına bakıyorduk. Bir anda alevler 300-500 metre atlayarak köye ulaştı. Kimse bir şey yapamadı. Komple yandı.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 8

5 ev kaldı geriye kalan hepsi yandı. Onlarda da yanıklar var ama tamamen yanmadılar. Köy tamamen bitti. Sözün bittiği yer burası. İnsanlar burada çok perişan. Devletimizden bir yardım olursa çok memnun oluruz" dedi.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 9

Karayakup Köyüne geçtiğimiz sene hayvancılık yapmak için döndüğünü anlatan köyün bir diğer sakini Eser Kösem, "Köyümüzün başına böyle bir olay geldi. Devletimiz bizi boş bırakmadı. Her yerde olduğu gibi. Gereken her şeyi yapıyorlar. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Olmasaydı daha iyi olurdu ama artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 10

Bizim enerjimiz iyi herkes çalışıyor, herkes elinden geleni yapıyor. Burada bir iki vatandaşımız var onların durumu iyi değil. Onlara konteynır sağlanırsa iyi olur. Oturulacak olan evlerde yine oturulur sıkıntı yok.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 11

Birkaç vatandaşımızın hayvanları zarar gördü. Allah'a çok şükür hayvanları telef olmayan vatandaşlarımız da var.

60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası" - 12

El birliğiyle devlet bize biz de devlete destek sağlayarak üstesinden geleceğiz. Jandarma, polis, orman, Gediz olsun devletin bütün kuvvetleri bize yardımını sağladı" diye konuştu.

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