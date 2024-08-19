60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası"
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında tamamen yanan 26 haneli ve 60 kişinin yaşadığı Karayakup köyünde felaketin izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşadıkları dehşeti anlatan köy halkı bir yandan da köyde çalışmalar başlatan ekiplere yardımcı oluyor.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra 30 kilometre uzaklıktaki Salihli ilçesinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı Gördes orman yangınında Gördes'e bağlı Yeniköy, Karayakup, Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerinde yaşayan 1440 vatandaş tedbir amaçlı boşaltıldı.