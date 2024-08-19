60 kişinin yaşadığı köy yok oldu! "Sözün bittiği yer burası"

Karayakup Köyüne geçtiğimiz sene hayvancılık yapmak için döndüğünü anlatan köyün bir diğer sakini Eser Kösem, "Köyümüzün başına böyle bir olay geldi. Devletimiz bizi boş bırakmadı. Her yerde olduğu gibi. Gereken her şeyi yapıyorlar. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Olmasaydı daha iyi olurdu ama artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok.