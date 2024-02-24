60 metrelik uçuruma hamak kurdu: Sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, 60 metrelik uçurumun ortasına hamak kurdu. Kurduğu hamaktayken halatların kopmasıyla yaklaşık 20 metrelik boşluğa düşen Kuşçu, beline bağlı ipin düğümünün bir yere takılmasıyla ölümden döndü.
Konyaaltı ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ozan Kuşçu, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaşmak için videolar çekmeye başladı.
Çektiği ekstrem spor ve tırmanış videoları ilgi çekti.