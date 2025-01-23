60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Tina Holt, sadece 60 saniye süren bir baş ağrısı sonucunda felç kaldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bilinen Tina Holt, hastaneye kaldırıldığı sırada bilincini tamamen kaybetti. Aylarca hastanede yatan Holt, şimdilerde yaşamına tekerlekli sandalye üzerinde devam ediyor.
2016 yılında sabah saatlerinde hissettiği ani baş ağrısıyla sarsılan Tina Holt, saniyeler içerisinde koordinasyon sorunları yaşamaya başladı. Tina'nın yanında o sırada kendisi gibi hemşire olan arkadaşı vardı. Arkadaşı, Tina'dan gülümsemesini istedi ancak Tina gülümseyemedi. Sonrasında yere yığılan genç kız, sağlık görevlilerinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Doktorlar, Tina'nın aşırı doz uyuşturucu etkisinde olmasından şüphelendi ancak yapılan taramalarda, talihsiz kızın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.