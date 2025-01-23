60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı

2016 yılında sabah saatlerinde hissettiği ani baş ağrısıyla sarsılan Tina Holt, saniyeler içerisinde koordinasyon sorunları yaşamaya başladı. Tina'nın yanında o sırada kendisi gibi hemşire olan arkadaşı vardı. Arkadaşı, Tina'dan gülümsemesini istedi ancak Tina gülümseyemedi. Sonrasında yere yığılan genç kız, sağlık görevlilerinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Doktorlar, Tina'nın aşırı doz uyuşturucu etkisinde olmasından şüphelendi ancak yapılan taramalarda, talihsiz kızın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.