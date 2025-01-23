60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Tina Holt, sadece 60 saniye süren bir baş ağrısı sonucunda felç kaldı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı bilinen Tina Holt, hastaneye kaldırıldığı sırada bilincini tamamen kaybetti. Aylarca hastanede yatan Holt, şimdilerde yaşamına tekerlekli sandalye üzerinde devam ediyor.

60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı - 1

2016 yılında sabah saatlerinde hissettiği ani baş ağrısıyla sarsılan Tina Holt, saniyeler içerisinde koordinasyon sorunları yaşamaya başladı. Tina'nın yanında o sırada kendisi gibi hemşire olan arkadaşı vardı. Arkadaşı, Tina'dan gülümsemesini istedi ancak Tina gülümseyemedi. Sonrasında yere yığılan genç kız, sağlık görevlilerinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Doktorlar, Tina'nın aşırı doz uyuşturucu etkisinde olmasından şüphelendi ancak yapılan taramalarda, talihsiz kızın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

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60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı - 2

Bilinci kapanan 21 yaşındaki hemşire, 10 gün boyunca yoğun bakımda tutuldu. Uyandıktan sonra 7 ay hastanede kalan Tina'ya omurilik sıvısını boşaltmak için drenaj takıldı ancak beyin sapındaki kanama, oldukça kapsamlıydı.

Beyin hücrelerine kadar yayılan hasar, Tina'nın bir tarafının felç kalmasına neden oldu. Genç kız konuşamıyor, yemek yiyemiyor ve hareket edemiyordu. Sürekli yorgun olan genç hemşirenin yüzünün sağ tarafında nadir görülen bir tümör oluştu.

60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı - 3

Şimdilerde hayatını tekerlekli sandalye üzerinde sürdüren Tina, yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor. ''Aniden gelen baş ağrım dışında başka bir semptom hissetmedim'' diyen Tina, hikayesini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

60 saniyelik baş ağrısı hayatını kararttı: Henüz 21 yaşındaydı - 4

Felç, beyne giden kan akışının kesilmesiyle beyinde hasara yol açan bir durumdur. Genellikle atardamarlar kan pıhtıları veya yağ birikintileriyle tıkanır, buna 'iskemik inme' denir. Diğer bir felç türü ise beyin damarlarının patlamasıyla meydana gelir ve 'hemorajik inme' olarak adlandırılır.

Genç yaşlarda felç vakalarının arttığına dair endişe verici veriler bulunuyor. Nörolog Dr. Joshua Mahadevan, bu artışın sebepleri arasında obezite, yüksek tansiyon, sağlıksız beslenme, aşırı alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzının yer aldığını belirtiyor.

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