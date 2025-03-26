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60 senelik emeği bir gecede heba oldu

Bayburt'ta yoğun kar yağışının ardından 50 küsur yıldır çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki İsmail Öksüz'ün seraları çöktü. 3 serası da tamamen yıkılan Öksüz'ün yaklaşık 60 senelik emeği heba oldu.

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 1

Bayburt'a 34 kilometre uzaklıktaki Aslandede köyünde sebze, meyve yetiştiriciliği yapan ve yarım asrı aşkın zamandır çiftçilikle uğraşan İsmail Öksüz'e ait 3 sera, karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.

Sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan Öksüz, gönül verdiği çiftçilik işini artık yapamayacağını belirterek, büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 2

"Ata tohumu memleket meselesi" diyerek ata tohumlarının devamı için çabalayan Öksüz'ün ata tohumları da çöken seranın altında kaldı.

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 3

Ata tohumundan 7-8 çeşit fasulyeyi, 6 çeşit biberi, 4 çeşit salata-domatesi, 3 çeşit karpuzu serasında deneme yanılma yoluyla yetiştiren Öksüz, en büyük üzüntüsünün tohumların sera altında kalması olduğunu söyledi.

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 4

''BENİM İÇİN HERALDE BU İŞ BURADA BİTER''

Seracılık üzerine çok sayıda denemeler yaptığını ve ata tohumları üretmek için çaba gösterdiğinin altını çizen Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen noktada 60 yıllık çiftçilik hayatımız bitti gibi görünüyor. 3 seram kardan dolayı çöktü, karın altında kaldı. Daha önemlisi depo diye kullandığım seralarımın birinin içerisinde ata tohumlarım vardı. Onlar da karın altında kaldı, onlar beni seraların çökmesinden daha çok üzüyor. Göründüğü gibi ben herhalde daha çiftçilik yapamam, seralarım çöktü bunları yapmaya benim daha fırsatım da yok, imkanım da yok. Benim için herhalde bu iş burada biter.''

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 5

Seralarını tamir ettirmeye gücü yetmediğini vurgulayan Öksüz, "60 yıllık serüven bitti, bitmesini istemezdim. Ekip biçmediğim yaşam bana çok zor gelecek" dedi.

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 6

Seracılık işine gönülden bağlı olduğunu söyleyen Öksüz, eski tarım uygulamalarını teknik tarımla birleştirip denemeler yaptığını ve iyi işlere imza attığını kaydetti.

60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 7
60 senelik emeği bir gecede heba oldu - 8
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