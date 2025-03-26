60 senelik emeği bir gecede heba oldu
Bayburt'ta yoğun kar yağışının ardından 50 küsur yıldır çiftçilikle uğraşan 75 yaşındaki İsmail Öksüz'ün seraları çöktü. 3 serası da tamamen yıkılan Öksüz'ün yaklaşık 60 senelik emeği heba oldu.
Bayburt'a 34 kilometre uzaklıktaki Aslandede köyünde sebze, meyve yetiştiriciliği yapan ve yarım asrı aşkın zamandır çiftçilikle uğraşan İsmail Öksüz'e ait 3 sera, karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı.
Sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan Öksüz, gönül verdiği çiftçilik işini artık yapamayacağını belirterek, büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.