60 yaşında hala bakır sesleri arasında: Mesleğini 50 yıldır sürdürüyor
Gaziantep'te 60 yaşındaki bakırcı Mehmet Vakıf Durgun, bakırcılık sanatının merkezinde mesleğini yaklaşık 50 yıldır özveriyle sürdürüyor.
Tarih boyunca insanoğlunun en fazla tercih ettiği madenlerden biri olan ve bir döneme de adını veren bakır, şimdilerde ise daha çok işleme yoluyla çeşitli süs eşyası olarak kullanılıyor. Gaziantep'in tarihini, kültürünü ve sanatını simgeleyen bakırcılık mesleğinin tamamen unutulmaması için ilerlemiş yaşlarına rağmen ellerinden çekiçlerini düşürmeyen bakır ustaları, mesleklerinin ayakta kalması için mücadele veriyor.