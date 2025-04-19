60 yaşında hala bakır sesleri arasında: Mesleğini 50 yıldır sürdürüyor

Bakırcılığın zor bir meslek olduğunu ve herkesin bu işi yapamayacağını belirten Durgun, "Bu meslek zor bir meslek. Zaten hiçbir meslek kolay değil. Mesleklerin hepsi zor ama mesleğini ve yaptığın işi severek yapacaksın, mesleğini sevmezsen kendini geliştiremezsin. Yaptığın mesleği sevmek lazım. Mesleğini sevdikçe daha güzel işler yapıyorsun. Nakış nakış bakır işlemesi yapıyoruz. Ürünlere yaptığımız modeller bazen 10 gün, bazen haftalarca ve bazen de aylarca sürüyor. En son yaptığım bir sini vardı, 5 ay sürdü. Yapılan ürünler işçiliğine göre değişiyor" diye konuştu.

Mesleği sayesinde 3 çocuk büyüttüğünü anlatan Durgun, en büyük oğlunun üniversite mezunu, iki kızının da lise mezunu olduğunu bildirdi.