60 yıldır baba mesleğini yaşatıyor: Sığır derisinden kılıflar yapıyor
Gaziantep'te Ökkeş Özsabancıoğlu, 2 metrekarelik dükkanında babasından öğrendiği saraciye mesleğini 60 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor. Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ökkeş Özsabancıoğlu, henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı.
Askerlik sonrası 1977'de kendi iş yerini kuran ve o günden beri ailesinin geçimini sağlayan Özsabancıoğlu, zamanla Gaziantep'te aranan ustalardan biri haline geldi.
Bir zamanların en gözde meslekleri arasında yer alan ata mesleği saraciyeciliği büyük aşkla sürdüren Özsabancıoğlu, "Mesleğe saygı, müşteriye saygıyla başlar" anlayışıyla yaklaşık 50 yıldır aynı dükkanda çalışıyor ve ömrü vefa ettiği sürece de mesleğini yapmak istiyor.
Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın girişinde yer alan, dar ve küçük olması nedeniyle zorla girip çıktığı 2 metrekarelik dükkanında baba mesleğini sürdüren Özsabancıoğlu, müşterilerinden aldığı siparişleri "Küçük ve şirin dükkan" olarak nitelendirdiği dükkanında hazırlıyor.