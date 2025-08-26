60 yıldır baba mesleğini yaşatıyor: Sığır derisinden kılıflar yapıyor

"BİR İNSAN YAPTIĞI İŞİ SEVERSE O İŞİ YAPAR"

Küçük yaşından itibaren mesleğe ilgi duyduğunu anlatan Özsabancıoğlu, "Bütün meslekleri öğrenmek çıraklıktan başlar. Ben de bu mesleğe çırak olarak başladım. Bir insan yaptığı işi severse o işi yapar ama işi sevmezse hiçbir iş yapamaz" şeklinde konuştu.

Sığır derisinden elektrikçi kılıfı, bağ makası kılıfı, iplik kanca kılıfı, keser kılıfı, kerpeten kılıfı ve tasma gibi birçok ürünü el emeğiyle yaptığını belirten Özsabancıoğlu, yaptığı ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerine gönderdiğini bildirdi.





