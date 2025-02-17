60 yıldır bıyıklarını kesmiyor: "Pala berber" 1 metrelik bıyığıyla ilgi odağı oldu
Erzurum'un Horasan ilçesinde berberlik yapan, 60 yıldır bıyıklarını uzatan, 'Horasanlı Pala' lakaplı Hacı Muhammet Kırbaç (80), 1 metreden uzun bıyığıyla ilgi odağı oluyor. Türkiye bıyık şampiyonluğu da bulunan Kırbaç, bıyıkları ile ilçenin tanıtımını yapıyor.
Horasan'da, oğluyla birlikte berberlik yapan, 5 çocuk ve 43 torun sahibi Hacı Muhammet Kırbaç, ilçeye gelip, kendisini görenlerin dikkatini çekiyor. Kırbaç, 1 metreyi geçen bıyıklarını askerden sonra hiç kesmediğini ve düzenli olarak bakımını yaptığını belirtti.
Bıyık uzatmaya vatani görevinden tezkere alarak başladığını anlatan Kırbaç, 'Türkiye Bıyık Şampiyonluğu' olduğunu dile getirdi. Kaybettiği eşinin, bıyıklarına olan sevgisini bildiği için asla kesmeyi düşünmediğini söyleyen Kırbaç, "Mesleğime 12 yaşında yani 68 yıl önce başladım. Berberliğe başladığımda kendime ilk olarak bir rahvan at aldım. Yıllarca at sırtında köyleri gezerek berberlik yaptım. 8-9 köyüm vardı. Köylerde yaptığım bir tıraş karşılığında 5-6 kilo tahıl alıyordum. Durumum çok iyiydi. Çok da zengin oldum. Tosun alırdım. Sonra Horasan ilçesinde dükkan açtım. Bıyıklarım sayesinde gittikçe meşhur oldum" diye konuştu.