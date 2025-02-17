60 yıldır bıyıklarını kesmiyor: "Pala berber" 1 metrelik bıyığıyla ilgi odağı oldu

"Bıyıklarıma belli aralıklarla bitki karışımları kullanarak, dökülmemesini, canlı ve parlak olmalarını sağlıyorum. Tabii bazı özel ilaçlar da var kendimin hazırladığı. Bıyıklarımı ölene kadar kesmeyi düşünmüyorum. Çünkü atadan dedeye bıyığı seviyoruz. Bu da benim servetim; çünkü bıyıklarım sayesinde hem ben hem de ilçem ünlü oldu. Herkes ilgi gösteriyor ve gelip fotoğraf çektirmek istiyor. İş yerim hemen ana yol üzerinde. Erzurum'dan Kars'a, Ağrı'ya, Van'a gidenler gelip, benimle fotoğraf çektiriyor. Bunu parayla yapamazdım. İlçemize gelen Kenan Evren adımı 'Horasanlı Pala' koydu. Ünlü olmuştum. Her yere davet ediliyordum. TV programlarına konuk oluyor, haberlere çıkıyordum. Berberlik yaptığım ilçede herkes beni çok seviyor. Horasan denilince akla ilk olarak ben geliyorum. Benim buraya gelip, gidenim çok. Türkiye'nin birçok yerinde beni tanırlar. Her nereye gitseniz benim fotoğrafım vardır. Bir gün ölürsem sevenlerimden tek isteğim benimle çekildikleri fotoğrafa bakıp bir Fatiha okumaları."





