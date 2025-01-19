600 metrekare alanda "Tarım Müzesi": 100-150 yıllık araç-gereç sergileniyor

Çalmaşur, "Atatürk Üniversitesi Tarım Müzesi, Erzurum'da tarım tarihine ışık tutan, bölgenin tarımsal gelişimini ve kültürünü yansıtan önemli bir eğitim ve kültür merkezi oldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan, tarımın Erzurum ve çevresindeki tarihsel gelişimini, kullanılan tarım tekniklerini ve tarımsal üretimde kullanılan araç-gereçler müzede sergileniyor. Ziyaretçiler, müzede geçmişten günümüze tarımsal üretim süreçlerinin nasıl evrildiğini, yöreye özgü tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan yöntemleri ve bölgenin tarım tarihi açısından önem taşıyan gelişmeleri yakından inceliyorlar. Aynı zamanda müze, tarımın sadece ekonomik değil, kültürel bir miras olduğunu da gözler önüne seriyor. Çiftçilerin deneyimlerinden ve Erzurum'un tarımsal üretim geçmişinden öğrenilecek pek çok bilgi ve hikaye, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Atatürk Üniversitesi Tarım Müzesi, bölge tarımının tarihsel gelişimini gözler önüne sererken, aynı zamanda tarımsal eğitime katkı sağlamayı hedefleyen bir kurum olarak hizmet veriyor" diye konuştu.