600 milyonluk vurgun yapan kuyumcu bulundu (Gizlenmek için peruk takarak gezmeye başlamış)
Adana’da kar vaadi verdiği mahallelinin 600 milyon liralık altınını toplayıp ortadan kaybolan kuyumcu Atahan K.’nin İzmir’e kaçtığı belirlendi. Ekipler, tanınmamak için peruk takarak gezen Atahan K.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Adana’nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Atahan K., iddiaya göre; kar vaadi ile mahallelinin güvenini kazanıp, altınlarını almaya başladı.
Atahan K., altınlarını kendisine getirenlere kar paylarını ödedi daha sonra da iş yerini kapatıp, kayıplara karıştı.