600 yıllık geçmişi var: Ata ekmeğini gelir kapısı yaptılar
2021 yılında tescillenerek Mamak'ın yöresel lezzetleri arasına eklenen ve kadınlar tarafından üretilen ekşi mayalı Kutludüğün ekmeğinin 600 yıllık lezzeti sürdürülüyor.
Mamaklı kadınlar tarafından istihdam oluşturmak ve kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla kurulan Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde (MAKKOP), kadınlar tarafından üretilen Kutludüğün ekmeğinin 600 yıllık tarihi günümüzde yaşatılıyor. 2021 yılında ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan ekmek, ekşi maya ile yapılıyor. Kadınlar tarafından üretilen ekmek Ankara'nın çeşitli yerlerinde 60 liradan satılıyor.