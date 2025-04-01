600 yıllık geçmişi var: Ata ekmeğini gelir kapısı yaptılar

MAKKOP sorumlu şefi ve 3 çocuk annesi Emine Ediz, Kutludüğün'de bulunan fırında hem ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği hem de sütlü ekmek ürettiklerini belirterek, "Ekmeğimizin 600 yıllık bir geçmişi var. Odun ateşinde pişiriyoruz ve ekşi maya kullanıyoruz. Tamamen doğal malzemeler var. Biz bu ekmekle büyüdük. Ekmeğimizi meclise kadar gönderiyoruz. Onun dışında fırınlarımız ve satış yerlerimiz var.