61 yaşında 70 bini aşkın kitabı var: Evini kütüphaneye dönüştürdü

"BURASI ADETA KİTAP TAHTASI GİBİ"
Evin mutfak, salon ve odalarından adeta kitap fışkırdığına dikkati çeken Yaman, kütüphanesinin kapısının sadece tarihçi, araştırmacı ve akademisyenlere açık olduğunu söyledi.
Kitaplarının kendisi için en büyük zenginlik kaynağı olduğunu dile getiren Yaman, şöyle konuştu:
"Bu kadar kitabı ne yapabilirsiniz? Ben bunları satamam. Kitaplar benim gözüm, kulağım gibi. Benim yaşam tarzım bu. Buraya gelenler 'kitap kokuyor" diyorlar. Sahaflara girdiğinizde de bu kokuyu alırsınız. Burası adeta kitap tarlası gibi. Ben bir kere çok zenginim, 3 çocuğum tahsil yaptı. Annem babamla yaşadım, mutlu bir ailem var. Maddi açıdan en büyük varlığım kitaplarım. Kitaplarım için yurt dışından 7 ülkenin kültür ataşesi geldi. Bundan iyi zenginlik mi olur. Bu bakış açısıyla Kayseri'de en zengin benim. Spor, pul koleksiyonculuğu veya müzik de hobim olabilirdi. Türkiye'de çok nadir ve zor bir işi yapıyorum."