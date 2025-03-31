61 yaşında 70 bini aşkın kitabı var: Evini kütüphaneye dönüştürdü

Evin bir odasını sadece Kayseri ile alakalı kitap ve belgelere ayırdığını, bunlar içerisinde kütüphanelerde bile olmayan bazı eserlerin olduğunu ileri süren Yaman, kentin tarih ve geçmişine ışık tutan eserlere gözü gibi baktığını söyledi.





Kitaplarının daha iyi korunması için çeşitli önlemler aldığına işaret eden Yaman, "Bu eserlerin geleceğe aktarılmasındaki en büyük korkumuz, tehlikemiz sıçan ve haşere olduğu kanaatindeyim. Burada Osmanlı belgelerinin ve kitapların birçoğu yumurta kağıdından yapılmıştır. Yumurta kağıtları onlar için harika bir yiyecek. Bunun için de her türlü güvenlik ve ilaçlama önlemini aldım. Haşereye karşı ilaçlar doğal tabletler şeklinde olduğu gibi elektronik koruyucular da var. Bu arada bulunduğum dairede 16 iç kamera var. Bunların bilgisayarı ve interneti aylık gideri oluyor. Haşereye karşı ilaçlamaya yıllık 3-4 bin lira harcıyorum." diye konuştu.





