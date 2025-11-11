61 yıldır mesleğin ateşini söndürmedi ama artık çırak yetişmiyor: Son 3 ustadan biri
Erzurum'da kalaycılık yapan son 3 ustadan biri olan 71 yaşındaki Fuat Kavgacı, unutulmaya yüz tutan mesleğini 61 yıldır ateş başında sürdürüyor.
Erzurumlu 3 çocuk babası 71 yaşındaki Kavgacı, henüz 10 yaşındayken kalaycı babasının yanında çalışarak mesleğe başladı.
Bir süre babasıyla çalışıp askere giden ve daha sonra kendi işini kuran Kavgacı, o tarihten bu yana ailesinin geçimini de bu meslekten sağlıyor.
Kentte bu işi yapan son 3 ustadan biri olan Kavgacı, 61 yılını verdiği mesleği öğretecek çırak bulamamanın da üzüntüsünü yaşıyor.
SON USTALARINDAN BİRİ
Bakırcılar çarşısında bu işi yapan 3 usta kaldıklarını ifade eden Kavgacı, "Baba mesleğimi yıllardır yapıyorum. Mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz ama bizden sonraki nesiller bu işte çalışmıyor." dedi.
Rahmetli babasından mesleği öğrendikten sonra askere gittiğini ifade eden Kavgacı, mesleğin son yıllarda unutulduğuna işaret etti.
USTA KALMADIĞINDA MESLEK YOK OLACAK
Kavgacı, farklı şehirlerde yapılan bu mesleğin Erzurum'da usta kalmadığında kaybolabileceğine işaret ederek, "Mağaza sahipleri dışarıdan hazır malzeme getirir satışa sunarlar. Satışa sunduktan sonra kalayı bozulduğunda, Erzurum'da kalaycı da ölüp gittiğinde kime yaptıracak bu işi, yenisini mi tekrar alacak, bakalım bütçesine uyacak mı? Bunlar ince hesaplar." dedi.