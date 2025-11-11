61 yıldır mesleğin ateşini söndürmedi ama artık çırak yetişmiyor: Son 3 ustadan biri

Erzurumlu 3 çocuk babası 71 yaşındaki Kavgacı, henüz 10 yaşındayken kalaycı babasının yanında çalışarak mesleğe başladı.

Bir süre babasıyla çalışıp askere giden ve daha sonra kendi işini kuran Kavgacı, o tarihten bu yana ailesinin geçimini de bu meslekten sağlıyor.

Kentte bu işi yapan son 3 ustadan biri olan Kavgacı, 61 yılını verdiği mesleği öğretecek çırak bulamamanın da üzüntüsünü yaşıyor.