618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi!
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar sürüyor. Sabah saatlerindeki ilk depremde yıkılıp, 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Binayı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin de sahibi olan Mahmut Sulayıcı’nın binada kolon kestirdiği iddia edilmişti. Sulayıcı hakkında 618 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Mahkeme heyeti, dördüncü duruşmada Sulayıcı’nın tahliyesine karar verdi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılarak 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı’na ilişkin davada 618 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Sulayıcı tahliye edildi.