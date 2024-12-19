618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yargılamalar sürüyor. Sabah saatlerindeki ilk depremde yıkılıp, 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı’na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Binayı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin de sahibi olan Mahmut Sulayıcı’nın binada kolon kestirdiği iddia edilmişti. Sulayıcı hakkında 618 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Mahkeme heyeti, dördüncü duruşmada Sulayıcı’nın tahliyesine karar verdi.

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılarak 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı’na ilişkin davada 618 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Sulayıcı tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 2

Mehmet Akif Mahallesi’ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda bulunan Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat’taki ilk depremde yıkıldı.

Bina enkazında 24 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Sulayıcı Apartmanı’na ilişkin Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davada dördüncü celse dün görüldü.

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 3

Duruşmaya; olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan 618 yıla kadar hapsi istenen Mahmut Sulayıcı, yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada; dosyaya yeni giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin bilirkişi raporu okundu.
618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 4

ÇATIDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İMAR AFFI İLE İZİN BELGESİ VERİLMİŞ

İlk raporda sadece müteahhit asli kusurlu gösterilirken; son gelen raporda yapı sahibi, müteahhit, fenni mesul, belediyenin yapı ruhsatlarında ve proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile yapı kontrol birimindeki kişiler de asli kusurlu bulundu.

Raporda; statik projede yer alan ve kesildiği iddia edilen kolonun binanın yapım aşamasında yapılmamış olabileceği gibi sonradan kesilme ihtimalinin de olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca projeye aykırı olarak çatı katına 4 bağımsız bölüm yapıldığı ancak imar barışı kapsamında bu bölümler için yapı kullanım izni belgesi düzenlendiği kaydedildi.

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 5

Raporun devamında binanın proje ve yönetmeliğe uygun inşa edilmediğine dikkat çekildi.

Yeni bilirkişi raporunda şu tespitlere yer verildi:

“- Yapının zemin katında statik projede öngörülen SZ22 kolonunun yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Burada kolon kesme işlemi olabileceği gibi ilgili kolonun yapının inşaat sürecinde imal edilmemiş olma olasılığı da mevcuttur.

- Önemli bir noktada bulunan SZ22 kolonunun eksik olması, yapı taşıyıcı sisteminin daha güvensiz hale gelmesine neden olmuştur.

- Projedeki kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu analizler ile tespit edilmiştir.”
618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 6

SAVCI TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Raporun okunmasının ardından bina sahibi Mahmut Sulayıcı, savunma yaptı.

Sulayıcı, savunmasında daha önceki savunmaları tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu iddia edip, tahliyesini istedi.

Yakınlarını kaybedenler sanığın cezalandırılmasını isterken; savcı, yeni raporda kusur atfedilen kişiler hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi! - 7

SULAYICI’YA TAHLİYE

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Sulayıcı’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca yeni bilirkişi raporunda kusur olduğu tespit edilen belediyenin ilgili birimindeki kişiler, statik proje müellifi, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve fenni mesul hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
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