618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi!

ÇATIDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İMAR AFFI İLE İZİN BELGESİ VERİLMİŞ

İlk raporda sadece müteahhit asli kusurlu gösterilirken; son gelen raporda yapı sahibi, müteahhit, fenni mesul, belediyenin yapı ruhsatlarında ve proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile yapı kontrol birimindeki kişiler de asli kusurlu bulundu.

Raporda; statik projede yer alan ve kesildiği iddia edilen kolonun binanın yapım aşamasında yapılmamış olabileceği gibi sonradan kesilme ihtimalinin de olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca projeye aykırı olarak çatı katına 4 bağımsız bölüm yapıldığı ancak imar barışı kapsamında bu bölümler için yapı kullanım izni belgesi düzenlendiği kaydedildi.