62 yaşındaki adam "Elim titriyor" diye hastaneye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı: "Ben hastalığımı tesadüfen öğrendim"
Sol elindeki titreme nedeniyle hastaneye giden 62 yaşındaki adam karaciğer kanseri olduğunu öğrendi. El titremesi şikayetiyle hastaneye başvuran ve hastalığını tesadüfen ögrenen Rıza Gönen çok kısa bir zaman içerisinde kadavradan nakil bularak sağlığına geri kavuştu.
Sol elindeki titreme nedeniyle hastaneye başvuran Rıza Gönen, siroza bağlı gelişen karaciğer kanseri olduğunu öğrendi.