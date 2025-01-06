62 yaşındaki adam "Elim titriyor" diye hastaneye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı: "Ben hastalığımı tesadüfen öğrendim"

Ailesinden karaciğer nakli için donörü olmayan Gönen, organ nakli için bekleme sırasına girdi. Ancak normalde uzun organ bekleme süreleri olmasına rağmen, çok kısa bir zaman içerisinde kadavradan nakil bularak sağlığına geri kavuştu.

Hastalığını tesadüfen öğrendiğini belirten Gönen, organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anladığını ifade etti.