63 ilde su kaynaklarına 5 milyon sazan balığı bırakılacak

Atalay, "Sportif ve ticari avcılıkta kullanılan sazan ve yayın balığı gibi türler, vatandaşlarımız açısından hem geçim, hem de sağlıklı bir protein kapısı olduğu için yakalanıyor. Dolayısıyla biz bakanlık olarak her yıl, belirli miktarda balığı ülke çapında sulara bırakıyoruz. Bugün burada başlattığımız kampanyayla 63 ilde yaklaşık 5 milyon civarında balık bırakacağız. Bakanlık olarak toplam yıl içerisinde bırakacağımız balık sayısı, 40 milyonu geçiyor. Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin vermiş olduğu 2023 yılı hedefi de 100 milyon balığa ulaşmak" dedi.